Coldplay stopt na 2025 met albums maken

Slecht nieuws voor de fans van Coldplay. De band zal volgens zanger Chris Martin niet tot in lengte van jaren albums blijven maken en onthulde dat de laatste plaat die de band maakt in 2025 verschijnt. Dit liet Martin weten in een interview met BBC Radio 2 .

,,Als we ons laatste album hebben gemaakt gaan we denk ik alleen nog maar op toernee. Misschien doen we nog weleens een samenwerking met iemand maar wat betreft de Coldplay catalogus... die wordt niet verder uitgebreid”, aldus Chris.

Het debuutalbum van de Britse band, Parachutes, verscheen in 2000. Hun laatste plaat wordt dus uitgebracht ten tijde van hun 25-jarig jubileum, wat volgens Chris een mooi moment is om een punt te zetten achter albums maken. Coldplay maakte tot nu toe negen studioalbums waarvan het laatste uitkwam in oktober. Hierop zijn samenwerkingen te horen met Selena Gomez, We Are King en BTS.

Voor aankomend jaar staat er een wereldtournee gepland, al is het nog maar de vraag of die door kan gaan in verband met de stijgende besmettingen met de omikronvariant van het coronavirus. De band ging in 2016 en 2017 voor het laatst op tournee.