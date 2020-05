Coen Swijnenberg na burn-out terug op 538: ‘Het voelt goed’

Coen werd in stijl welkom geheten met Thin Lizzy’s nummer The Boys Are Back In Town en ook waren er vlaggetjes opgehangen in de studio. ,,Het voelt zo snel weer als normaal. Het voelt gewoon goed. Alsof het niet anders is geweest”, omschrijft de dj zijn terugkeer.



Voor zijn terugkeer was Coen erg zenuwachtig. ,,Kan ik het nog wel? Dat zal blijken vandaag.” Wel vindt de dj het fijn om weer voorzichtig aan het werk te zijn. ,,Ik ben ontzettend blij dat ik hier weer zit, dat het weer kan en ik hoop dat het snel weer vier dagen wordt.”



De dj zal eerst alleen elke donderdag te horen zijn in de Coen & Sander Show. Vorige week maandag startte Coen ook zijn eigen radiokanaal op JUKE om alvast warm te kunnen draaien.