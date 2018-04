Coen en Sander verlengen contract bij 538

,,We maken van iedere radio-uitzending een feestje en hebben het ontzettend naar ons zin bij 538. Te gek dat we ook de komende drie jaar met ons team bij 538 radio blijven maken", zegt Coen. ,,De afgelopen drie jaar zijn voorbij gevlogen en we verheugen ons enorm op de komende drie", vult Sander aan. ,,Naast alle mooie radio-uitzendingen kijken we ook vol trots naar de succesvolle edities van 'Das Coen und Sander Fest' bij 538 en de unieke bucketlist-uitzendingen waar Coen en ik ons programma maken vanaf bijzondere plekken zoals Schiphol en de set van GTST."



Het dj-duo stapte in augustus 2015 over van BNN naar Radio 538. Ze presenteren hun middagshow van maandag tot en met donderdag van 16.00 tot 19.00 uur.