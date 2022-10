Claudia de Breij met Amalia kanshebber NS Publieksprijs

Friends-ac­teur Matthew Perry over verslaving: 'Ik was zo vaak bijna dood’

Matthew Perry vertelt in zijn boek Friends, Lovers and the Big Terrible Thing - dat volgende maand verschijnt - over de ups en downs die hij in zijn leven heeft meegemaakt. In een interview met het tijdschrift People zegt de acteur dat hij van zichzelf pas mocht beginnen met schrijven zodra hij afgekickt was van alcohol en dat hij hoopt met het boek mensen te kunnen helpen.

