Claire Foy neemt voorlopig geen werk aan

De actrice had deze zomer al pauze genomen van haar acteerwerk, maar verschijnt binnenkort in First Man met Ryan Gosling. Ook heeft ze de rol van Lisbeth Salander overgenomen van Rooney Mara in een vervolg op The Girl with the Dragon.



Foy noemt het afmaken van de hitserie The Crown en het kort daarop spelen in drie films 'erg bevredigend, maar ook vermoeiend'



Foy is 8 maanden geleden gescheiden van haar ex, acteur Stephen Campbell Moore. Moore was enkele maanden ervoor geopereerd aan een hersentumor. Het stel, dat samen een dochter heeft, maakte echter bekend dat ze al langere tijd uit elkaar waren.