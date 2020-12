Claims ex-vrouw geschrapt uit rechtszaak Phil Collins

Collins en Orianne Cevey trouwden in 1999 en kregen twee zoons, maar scheidden in 2008. In 2015 kwamen ze weer bij elkaar. In oktober probeerde de zanger Cevey uit hun huis in Miami te zetten, omdat hij erachter was gekomen dat ze deze zomer getrouwd is met een andere man. Zij weigert de woning te verlaten, en stelt dat Phil haar ooit de helft van het huis heeft beloofd. De villa is zo'n 40 miljoen dollar waard.