Cindy Crawford trots op Playboy-shoots: ‘Waarom was ik niet altijd bloot?’

Volgens de Amerikaanse ster is leeftijd slechts een getal. Daarom poseerde ze onlangs op haar 53ste in haar evakostuum voor de nieuwe editie van het bekende boek Angels van fotograaf Russell James. ,,Een van de redenen waarom ik het deed, was omdat ik dacht: vanaf welke leeftijd is het niet meer mooi om naakt te zijn?’’, zegt ze tegen de website.



,,Hebben we een houdbaarheidsdatum? Ik zie er niet meer hetzelfde uit als toen ik 20, 30 of zelfs 40 was. Maar als we voor onszelf zorgen, waarom niet? Loop ik over het strand te dartelen in een bikini met een string? Nee. Maar er is een plek waar ik me naakt mooi wil voelen; in mijn privéleven, met mijn echtgenoot.’’



Volgens Cindy haalt haar man Rande Gerber, met wie ze al 21 jaar getrouwd is, het mooiste in haar naar boven. ,,Geen hoge hakken, niet zo veel make-up, niet verlegen, gewoon een echte vrouw die geen kleren aan heeft.’’



Crawford ging in haar lange carrière al veel vaker uit de kleren, bijvoorbeeld in 1988 en 1998 voor Playboy. Het model voelt zich daar nog steeds goed bij. ,,Als ik mijn oude Playboy-foto’s zie, denk ik: waarom liep ik niet de hele tijd naakt rond? Ik word er niet jonger op. Dus ik wil vieren wie ik vandaag de dag ben.’’



Vorig jaar liet Cindy overigens nog weten dat ze van sommige blootshoots wel baalde. Ze liet zich in haar jongere jaren namelijk soms overhalen, terwijl ze eigenlijk niet wilde. ,,Daar baal ik van, zeker nu zowel mijn zoon als dochter model zijn’’, zei ze, verwijzend naar zoon Presley en dochter Kaia. ,,Ik zou het vreselijk vinden als zij zich gedwongen voelen tot iets wat ze niet willen doen.’’