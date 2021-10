Christanne de Bruijn over Amélie: ‘Ik had in mijn jeugd ook mijn eigen fantasiewereld’

Podcast Is deze 20 jaar oude filmklas­sie­ker dé oppepper in coronatijd?

18 februari De optimistische Franse klassieker Amélie, voluit Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, bestaat 20 jaar. Is dit misschien wel hét filmequivalent van een antidepressivum in deze sombere coronatijd en dus het herzien waard? Of kregen Gudo en John van de filmpodcast MovieInsiders er ditmaal alleen maar jeuk van?