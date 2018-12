Chris Pratt vindt liefdesgeluk bij dochter Arnold Schwarzenegger

Justitie klaagt Shakira aan wegens ontduiken belasting

17:57 Justitie in Barcelona beschuldigt Shakira ervan via belastingparadijzen belasting te hebben ontdoken. Het Openbaar Ministerie heeft tegen de bij Barcelona wonende Colombiaanse popster zes aanklachten geformuleerd over ontduiking van belasting ter waarde van meer dan 14,5 miljoen euro.