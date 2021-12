Chris ‘Mr. Big’ Noth ontslagen bij serie The Equalizer na beschuldigingen van misbruik

Acteur Chris Noth, beter bekend als Mr. Big uit de tv-serie Sex and the City, zal niet meer te zien zijn in de serie The Equalizer. Dat hebben de producenten van de thrillershow bekendgemaakt nadat drie vrouwen naar buiten zijn gekomen met misbruikbeschuldigingen aan het adres van Noth.

De 67-jarige acteur was sinds februari te zien in The Equalizer, een reboot van de gelijknamige serie uit de jaren 80, die ook leidde tot films in 2014 en 2018. Queen Latifah speelt de hoofdrol in de serie. Volgens zender CBS zal er nog één aflevering uitkomen waarin Noth te zien is, omdat die episode al eerder is opgenomen.

Twee vrouwen deden vorige week onafhankelijk van elkaar hun verhaal over Noth in The Hollywood Reporter. Zij beschuldigen hem van verkrachting. Het misbruik zou plaatsgevonden hebben in 2004 en 2015. Na hun relaas meldde een derde vermeend slachtoffer zich bij The Daily Beast. Zij zegt dat ze in 2010 ternauwernood kon wegkomen toen Noth haar tot seks probeerde te dwingen.

De acteur ontkent de beschuldigingen. In een verklaring stelde hij dat de seksuele ontmoetingen met wederzijdse instemming plaatsvonden. Dit weekend liet Noths managementbureau A3 hem al vallen. Spinningfietsmerk Peloton verwijderde vrijdag een commercial waarin het bedrijf inhaakte op Noths rol in And Just Like That..., een reboot van Sex and the City. Ook stagneerde de verkoop van zijn tequilamerk vanwege de aantijgingen.