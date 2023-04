Chris Brown opnieuw beschuldigd van mishandeling

Het vermeende slachtoffer zegt dat de 33-jarige Amerikaan, die toen in Engeland was met zijn tournee, hem heeft aangevallen in een nachtclub. ,,Hij sloeg me twee of drie keer op het hoofd”, vertelde de man. Ook zou de rapper hem hebben gestompt en geslagen toen hij door de klappen op de grond was gezakt. De man zou daarna naar het ziekenhuis zijn gebracht en een tijdje krukken nodig hebben gehad.