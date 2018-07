Chris Brown in boeien geslagen na optreden

Er stond nog een bevelschrift open uit een andere Amerikaanse staat, zo meldt de Amerikaanse entertainmentsite TMZ . Dat was voor de politie reden om Brown op te pakken. Het is nog onduidelijk wat er precies in het bevelschrift stond.

Chris Brown is in het verleden al vaker in opspraak geraakt. In 2009 mishandelde hij zijn toenmalige vriendin Rihanna en dat leverde hem een taakstraf van 1400 uur op. De zanger, die nu geen relatie heeft, ging later weer in de fout: hij zou meerdere andere vriendinnen ook mishandeld hebben.