Chris (28) is de nieuwe Prince Charming

Chris zal vanuit een palazzo in Italië gaan daten met vrijgezelle mannen. ,,Hoe gaaf is het dat ik dit avontuur mag aangaan in mijn zoektocht naar mijn droomman? Een type heb ik niet zozeer, maar ik weet wel goed wat ik níet wil: iemand die pessimistisch in het leven staat, onverzorgd is en niet sportief is. Ik vind het vooral belangrijk een soulmate te vinden die mij helpt de beste versie van mezelf te worden en vice versa”, zo laat hij weten. ,,Toen mijn vorige relatie eindigde kon ik moeilijk accepteren dat het niet werkte tussen ons. Nu ik een tijdje single ben en patronen heb kunnen doorbreken, weet ik zeker dat ik klaar ben voor de liefde.”