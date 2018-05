Chriet Titulaer krijgt virtueel monument

,,Zijn overlijden in april vorig jaar en de reacties die daarop volgden maakten duidelijk welke rol Chriet heeft gespeeld in de Nederlandse cultuur. Dus een eerbetoon was niet meer dan logisch'', laat initiatiefnemer Daan de Haan weten.

Samen met reclameman Tim Arts bedacht vormgever de Haan het monument. Dat deden ze in nauwe samenwerking met KPN, animatie studio Job, Joris & Marieke en de nabestaanden.

In Hout-Blerick (gemeente Venlo) komt in de buitenlucht een grote retro televisiekast te staan met daarin een hologram van de geanimeerde versie van Titulaer. In de tv zijn verschillende fragmenten te bekijken waarin Chriet vertelt over wetenschap en techniek. De tien fragmenten zijn gebaseerd op archiefbeeld. Het animatiefiguurtje spreekt met de echte stem van Titulaer. ,,Op deze manier is Chriet vereeuwigd op een manier die hij zelf passend had gevonden, niet ouderwets met een bronzen beeld, maar eigentijds en innovatief'', aldus De Haan.