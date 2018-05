Chinese zender mag Songfestival niet meer uitzenden na lhbt-censuur

De Ierse zanger Ryan O’Shaugnessy heeft tijdens zijn optreden twee mannelijke dansers op het podium, die de hoogte- en dieptepunten van een relatie uitbeelden. Kijkers van Mango TV kregen tijdens de halve finales echter een zwart beeld te zien. Mango TV zou tijdens een ander optreden een regenboogvlag – internationaal het symbool van de lhbt-gemeenschap – expres hebben uitgevaagd. Ook het optreden van Albanië zou niet zijn uitgezonden, mogelijk omdat zanger Eugent Bushpepa tatoeages heeft.

De Europese Radio-unie, een samenwerkingsverband van voornamelijk publieke omroepen in Europese landen en enkele landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, heeft hierop de samenwerking met Hunan TV beëindigd. Het toepassen van censuur zit niet op één lijn met de ‘waarden van universaliteit en inclusie en onze trotse traditie om diversiteit door middel van muziek te vieren’, aldus de producent van het Songfestival.

O'Shaughnessy reageerde verheugd op het besluit. In een verklaring zei hij dat liefde liefde is, of het nu om hetero-, homoseksuele of lesbische liefde gaat.

Censuur in China

Homoseksualiteit was in China strafbaar tot 1997 en werd pas in 2001 van de officiële overheidslijst van geestesziekten gehaald. Sinds 2016 is het verbeelden van homoseksualiteit op televisie er verboden.

Hunan TV staat bekend als progressief en heeft in het verleden programma’s met lhbt-content gemaakt, schrijft The Guardian. Het is onduidelijk of de zender zelf de beslissing heeft genomen om het optreden te censureren, of dat Hunan TV daartoe opdracht heeft gekregen van het ministerie dat radio, televisie en film in China reguleert.