Chemokuur slaat aan bij zangeres Desray: ‘Enorm opgelucht’

,,Ik ben enorm opgelucht, wat een goede dag is het vandaag’’, aldus Désirée Manders, zoals ze eigenlijk heet, tegen RTL Boulevard. De tumor van 5,5 centimeter is flink geslonken en bijna helemaal weg. ,,Volgende week heb ik mijn laatste chemo, dan heb ik een maandje om bij te komen en dan komt er nog een operatie.”



De zangeres maakte vorige maand bekend dat ze ziek is. Desray kreeg de diagnose echter al voor de kerst. Ze hoopt in september weer helemaal beter te zijn. ,,Dat is mijn streven.”