Chef'Special moet optreden Appelpop vanwege ziekte afzeggen

Genee: ‘RTL wil dat Jan Boskamp nog niet aanschuift bij Veronica Offside’

Jan Boskamp is maandagavond waarschijnlijk toch niet te zien in Veronica Offside, omdat RTL volgens Offside-presentator Wilfred Genee dwarsligt. Boskamp was de afgelopen tijd kort te zien in het RTL-programma VTBL, maar dat programma werd na tegenvallende kijkcijfers na zes afleveringen van de buis gehaald.

8 september