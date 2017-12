Chauffeur hielp Lotte Verbeek met Schots accent voor serie Outlander

Het Schotse accent dat ze moest aannemen voor haar rol in de populaire tv-serie Outlander, was niet makkelijk te leren voor Lotte Verbeek. Dat vertelt de Nederlandse actrice in een interview met Entertainment Weekly.

Lotte (35) keerde dit weekend na anderhalf jaar afwezigheid terug in haar rol als de tijdreizende Geillis. Haar comeback in Outlander, waarvan het derde seizoen nog niet te zien is in Nederland, vond plaats in een bad gevuld met geitenbloed, dat volgens de Nederlandse vooral erg glibberig was.

In het interview vertelt ze ook dat ze bij de start van de serie in 2014 weleens onzeker was over het accent dat ze moest aanleren. ,,Ik wist niet eens hoe een Schots accent klonk voordat ik auditie deed voor deze rol. Het is geen makkelijk accent, zelfs niet voor Britse acteurs die in de regel goed zijn met accenten. Ik dacht: hoe moet ik als Nederlandssprekende het dan doen?"

De actrice maakte gebruik van een accentcoach, maar kreeg ook hulp uit onverwachte hoek. ,,Wat hielp was dat ik in Schotland altijd naar de set werd gebracht door een chauffeur met een heel dik accent. Ik zat dan 45 minuten met hem in de auto terwijl ik 'm amper verstond. Dat werkte goed om er weer in te komen."

De actrice is volgend jaar te zien in de Amerikaanse serie Counterpart en werkte de afgelopen maanden aan The Book Of Vision, een door Terrence Malick geproduceerde film waarin ze een dubbelrol speelt.