Chateau Meiland maandag niet op de buis te zien

Op 11 mei zijn de Meilandjes weer terug op hun vertrouwde tijdstip om 20.30 uur. Afgelopen maandag zaten er 1,5 miljoen mensen voor de buis om te zien hoe kasteelheer Martien Meiland naar eigen zeggen aan de dood ontsnapte. Hij was met een lampaansluiting in de weer, terwijl een klusjesman de stroom weer had ingeschakeld.



Volgens Maxime is het ‘stil’ op Chateau Marillaux nu zij, haar ouders en dochter Claire geen gasten mogen ontvangen in verband met de coronacrisis. ,,Het is heel raar, maar we doen andere klusjes waar we nooit aan toe zijn gekomen. Zoals onze verdieping helemaal opknappen, dus dat is heel fijn.’’



Na de renovatie wil het kijkcijfergezin het kasteel te koop zetten en wordt de verhuizing terug naar Nederland gepland. Maxime vond in het Gelderse Hengelo een lap grond, met daarop een boerderij en huisjes. Daar zal de familie zelf gaan wonen.