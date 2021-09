Charly Luske slooft zich uit in de sportschool en Ferri's kleuter nu al op kamers

Supersis­ter gaat touren met Golden Ear­ring-bas­sist Rinus Gerritsen

12:53 Rinus Gerritsen, de bassist van Golden Earring, sluit zich aan bij Supersister. De progressieve rockband van zanger en toetsenist Robert Jan Stips (De Nits) gaat in oktober en november op clubtour. Twee jaar geleden had de in 1967 opgerichte Haagse band al een revival.