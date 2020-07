Charlize Theron ervoer seksisme op set van The Italian Job

,,The Italian Job was zeker een geweldige ervaring, vooral omdat ik me realiseerde dat er nog steeds veel vooroordelen zijn over vrouwen in het genre”, blikt Charlize terug op de opnames van de actiefilm.



In de film moesten Charlize en mannelijke collega’s als Mark Wahlberg en Edward Norton vooral veel stunts in auto’s doen. ,,Ik was de enige vrouw in een groep mannen en ik herinner me nog goed dat ik op mijn rooster zag dat ik zes weken langer autotraining zou krijgen dan de mannen.”