Char Li Chung liet als kind de spatie uit zijn Chinese voornaam weg om niet op te vallen

H.E.R. speelt hoofdrol in li­ve-actionspe­ci­al Beauty and the Beast

Zangeres H.E.R. gaat de hoofdrol van Belle spelen in een live-actionspecial van de Disneyklassieker Beauty and the Beast. De aflevering wordt op 15 december uitgezonden op de Amerikaanse zender ABC en staat een dag later op streamingdienst Disney+.

20 juli