Chapeau voor Glennis Grace met emotionele ode aan Eberhard

Thirty Seconds To Mars weer in Ziggo Dome

14:21 Thirty Seconds To Mars komt weer naar Nederland. De band rond Jared Leto geeft op 20 maart een optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam, meldt concertorganisator Mojo. Het is de tweede keer dat Thirty Seconds To Mars de Ziggo Dome aandoet. De eerste keer was in november 2013.