Chaotische kasteelvrouw Emmy uit Ik Vertrek krijgt eigen reeks bij Omroep Max

Bijna 2 miljoen kijkers keken begin dit jaar met verbijstering naar de Utrechtse Emmy, die haar droom wilde verwezenlijken in het Franse Douzillac. Emmy kocht een vervallen kasteel van 300.000 euro en moest met slechts 25.000 euro het enorme pand volledig onder handen nemen. Dat deed ze in haar eentje, want Rutger zag het project niet zitten. Dat ze de taal nauwelijks beheerste, hielp ook niet bepaald mee.

Op het twitteraccount van Omroep Max is te zien dat Emmy aankondigt dat zij en Rutger het komende jaar gevolgd gaan worden. ,,Ik vind het heel bijzonder dat ik dit mee mag maken. Geweldig dat ons avontuur verder gevolgd wordt door Omroep MAX. Het kasteel is nog lang niet af, maar het opknappen van het chateau is ontzettend leuk om te delen.”



Eerder sprak Emmy al over een mogelijke reallifesoap in de lijn van Chateau Meiland. Toen hield ze de boot nog af. ,,Martien is vrij uniek. Er zijn natuurlijk veel overeenkomsten, hij begon ook met een chateau in Frankrijk. Ik ben wel heel blij met de positieve aandacht. Maar ik wil ook weer lekker klussen, want daar kom ik nu helemaal niet aan toe.”



Wanneer de reallifesoap op tv gaat komen, is nog niet bekend.