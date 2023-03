Chaos rond Poolse inzending songfestival: ‘Uitslag was middag voor finale al bekend’

De keuze voor zangeres Blanka Stajkow (23) als inzending namens Polen voor het Eurovisie Songfestival heeft voor een controverse gezorgd in het land. Volgens diverse journalisten en volgers van het liedjesfestijn verliep de stemprocedure niet eerlijk. Zo zou een bevriende choreograaf van Blanka in de vakjury hebben gezeten. Nog pikanter: de uitslag viel al voor de show online te lezen.

Er is inmiddels een officiële brief verstuurd naar de Poolse omroepbaas Mateusz Matyszkowicz. Daarin wordt ‘om opheldering gevraagd vanwege ethische twijfels over het verloop van de Poolse voorselectie’. Blanka, die met het liedje Solo naar Liverpool moet afreizen, won het nationale festival dankzij de vakjury. Bij het publiek won zanger Jann. Direct na de uitslag werden de socialemediakanalen van de zangeres en de Poolse omroep overspoeld met kritische reacties.



De controverse werd onder meer veroorzaakt door de aanwezigheid van choreograaf Agustin Egurrola in de vakjury. Zijn dansers werkten al regelmatig samen met Blanka. De Poolse omroep wilde niet rechtstreeks ingaan op de beschuldigingen. ‘TVP meldt dat de selectie van de Poolse vertegenwoordiger op het Eurovisie Songfestival transparant en in overeenstemming met de procedures is', was hun enige reactie.

Gedetailleerde uitslag al ’s middags

Opvallender was dat om 15.30 uur op de dag van de grote finale al een gedetailleerde uitslag van de Poolse voorselectie online te vinden was. Volgens omroep TVP was het een technische fout, zodat bij bekendmaking alleen de uitslag nog ingevuld moest worden. Maar die uitleg is niet voldoende. De winst lag al vast, concludeerden fans en volgers. Het niet willen delen van de individuele stemmen van de vakjuryleden maakt de twijfels over de eerlijkheid van de Poolse voorselectie nog groter.

Inmiddels zijn er honderden oproepen op sociale media om niet Blanka naar Liverpool te sturen, maar Jann, de winnaar van de publieksstem. Op YouTube en Instagram worden er reacties geplaatst waarin de zangeres wordt gevraagd zich terug te trekken.



Polen kwam afgelopen editie van het Eurovisie Songfestival ook al onder vuur te liggen. De punten van de vakjury van het land werden geschrapt. De organisatie ontdekte dat de jury’s in Azerbeidzjan, Georgië, Montenegro, Polen, Roemenië en San Marino elkaar in de tweede halve finale allemaal in hun top 5 hadden opgenomen. Dit jaar is besloten dat de vakjury niet meer kan stemmen in de halve finales. In de finale is dat nog wel mogelijk.

