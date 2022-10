Chantal zet zoontje op puppytraining, Stefan kan na Televizier-uitslag alleen nog moeilijk kijken

Frank Lammers stal de show op Televizier-Ring Gala: ‘Mijn zoon Melle vond het awkward’

Frank Lammers kwam na de uitreiking van de Televizier-Ster pas om 03.00 uur thuis. De acteur uit Mierlo was in België voor opnames en hoorde daar dat hij had gewonnen in de categorie Acteur. ,,Ik heb toen één glas whisky gedronken, eenzaam in de nacht.”

7 oktober