Chantal uit MAFS bevallen van tweeling: ‘Ze doen het heel goed’

Babynieuws van Chantal en Nikolai uit Married at first sigh t: hun tweeling is geboren. Chantal is op 21 juli bevallen van twee zoontjes, dat deelt het stel op het Instagram-fanaccount van het programma.

‘Chantal en Nikolai zijn donderdag 21 juli trotse ouders geworden van hun twee kleine mannetjes Mats en Dex’, laat het koppel weten via het MAFS-fanaccount. ‘Dochter Fenne is een trotse grote zus geworden. Ze moeten nog even wat aansterken in het ziekenhuis, maar ze doen het heel goed!’

De komst van een tweeling was een grote verrassing voor Chantal en Nikolai, die aan het tweede seizoen van Married at first sight meededen. Na een hormoontraject en inseminatie-behandeling raakte Chantal uiteindelijk op ‘natuurlijke wijze’ in verwachting van een tweeling. Het stel is inmiddels al vijf jaar samen en verwelkomden dochtertje Fenne in maart 2019.

Wat het geheim van de tortelduifjes is? ,,Aan een relatie moet je gewoon werken, anders komt er niets van terecht.” Klijnoot denkt dat het belangrijk is vooraf niet al te hoge verwachtingen te scheppen. ,,Hoe iemand moet zijn, een ideaalbeeld schetsen. Als je dat doet, valt denk ik alles al snel tegen”, zei hij in gesprek met deze site.

