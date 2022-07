Chantal scheurt uit haar jurk en Katja leeft in een Disney-film

Update Luca Borsato stapt uit schaduw vader: ‘Ik wil ontsnappen aan de angst voor negativi­teit’

Luca Borsato (23) heeft in een uitgebreid statement op Instagram laten weten voor zichzelf te kiezen en voor zijn eigen muziekcarrière. Zijn vader Marco Borsato is momenteel in opspraak vanwege verschillende beschuldigingen van ongepast gedrag. ‘Ik wil mij niet langer verschuilen.’

30 juni