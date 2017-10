Chantal Janzen in verwachting van jongetje

Chantal Janzen (38) is in verwachting van een jongetje. De actrice-presentatrice laat via Instgram weten: ,,Je bent zo ongelofelijk welkom lieve jongen...'' Haar man Marco Geerartz deelt dezelfde tekst. Op de bijbehorende foto houdt een kinderhandje, mogelijk die van zoon James (8), Chantals buik vast.

Volledig scherm Met James tijdens de lancering van &C. © BRUNO PRESS Multitalent Chantal was gisteravond nog te zien in de live uitzending van het Televizier-Ring Gala, waar ze in een wijde jurk met glitters de prijs voor beste presentator uitreikte aan Wilfred Genee. Opvallend was dat ze zich niet liet interviewen langs de rode loper of na het gala.



Chantal en Marco leven vandaag in een bubbel en zijn niet bereikbaar voor commentaar. Leco van Zadelhoff sprak zijn goede vriendin vanmiddag nog tijdens een stylingklus. Met een lach liet hij vanavond kort los in RTL Boulevard: ,,Heel leuk dat ze het nu heeft verteld.''



In mei werd al even aan een zwangerschap gedacht toen Chantal de tekst Hello Baby online zette, waarna ze werd overladen met felicitaties. Het bleek echter te gaan om een publiciteitsstunt voor nieuwe programma's op haar eigen platform. Anderen dachten aan een nieuw nummer van &C of een nieuw tv-programma. Dat laatste bleek te kloppen. In de eerste online aflevering van Chantal Komt Werken bezoekt ze een crèche; vandaar de koppeling met baby's.

Samengesteld gezin

Met de komst van de baby wordt het druk in huize Janzen-Geerartz. Zelfstandig ondernemer Marco kreeg uit zijn vorige relatie Esmée (27), Isaa (22) en Zion (18).

Chantal en Marco kwam elkaar in 2006 bij toeval tegen in Amsterdam. In het diepste geheim - zonder bemoeienis van familie, vrienden of pers - tastten ze hun gevoelens voor elkaar af. Een beetje lastig is het in het begin wel voor Chantal, want met Marco komen ook de kinderen. ,,Het gebeurt door mijn werk zelden dat ik een weekend vrij ben en als ik dat dan eens was, wilde ík naast hem op de bank zitten. Maar zijn kinderen natuurlijk ook,'' gaf ze later toe aan magazine JAN.

Toch sloot ze zijn kinderen - toen tussen de 8 en 16 jaar - al snel in haar hart. ,,Er zijn een paar dingen waar ik écht trots op ben in mijn leven en het belangrijkste is ons samengestelde gezin.'' Het contact met de ex van Marco is heel goed. Ze is zelfs de voogd van James.

In december 2014 gaven de presentatrice en haar Marco elkaar in het jawoord in Londen. Het huwelijk werd gesloten door Paul de Leeuw. ,,Ik heb de dag eigenlijk niet zo goed meegemaakt. Ineens liep ik daar aan de arm van mijn vader'', reageerde Chantal een dag later over de huwelijksceremonie in het chique Hotel Café Royal.

Ze maakte er daarna nooit een geheim van dat ze twijfelde over een tweede kind. Zo’n klein frutje in haar armen wilde ze wel, maar toch. ,,James is zo goed gelukt. Maar er zit een soort angst bij mij. Ik moet zoiets wel helemaal voelen, anders begin ik er niet aan’’, zei ze openhartig. Bovendien bezorgde haar eerste haar in de beginjaren flink wat slapeloze nachten. ,,Hij was gewoon wakker. En ik dus ook.’’

Glossy

Chantal startte haar platform &C in maart. Met een maandelijkse glossy en app met eigen shop kwam een droom voor haar uit. Vanaf zaterdag 28 oktober is ze op RTL4 te zien met haar eigen personalityshow &Chantal, waarin ze ook zingt en acteert.

Met het delen van het heuglijke babynieuws kan Chantal rekenen op ruim 25.000 likes in een uur tijd en een stroom aan felicitaties.

