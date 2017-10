Chantal Janzen was even in paniek na ontdekken zwangerschap

UpdateChantal Janzen wist even niet waar ze het moest zoeken toen ze drie maanden geleden ontdekte dat ze zwanger was. ,,Het kwam toch sneller dan we dachten'', verklapt de 38-jarige actrice-presentatrice over de komst van haar tweede kindje. Nadat ze besefte dat het wel goed móet komen, bedaarde ze. ,,Het is je kind en daar zet je alles voor opzij.''

Chantal is na een zomer waarin ze constant ziek was door de 'kritieke fase heen'. ,,In ieder geval hebben we de drie maanden gehad'', vertelt ze stralend voor de camera van haar eigen platform &C. Ze geeft ook een schatting van wanneer haar tweede kindje wordt verwacht. ,,Ergens in het voorjaar.''

Volledig scherm © &C De RTL-presentatrice verraste de showbizzwereld vrijdag met het nieuws dat zij en haar man Marco Geeratz een jongetje verwachten. Het geslacht van de baby is dus al vroeg in de zwangerschap bepaald. Gelukkig voor James (8), die absoluut geen zusje dulde. ,,Hij zei: Als het een meisje wordt, ga ik bij opa en oma wonen. Voorgoed. Dus toen zaten wij wel in de rats. Logistiek gezien zou dat lastig zijn, want mijn ouders wonen in Limburg en dan elke dag naar school in Amsterdam... Maar hij blijft bij ons wonen, want het wordt dus een jongetje.''

Schrik

Een tweede kindje is 'ontzettend welkom', liet ze vrijdag al los. Daarover geeft ze vandaag een nadere verklaring. ,,Ik ben er wel al een tijd mee bezig geweest. Een aantal jaar geleden had ik onrustige cellen bij mijn baarmoederhals en die moesten weggehaald worden. Toen dacht ik even 'ik wil dat daar even niets gebeurt'. Die schrik moest ik te boven komen. Vorig jaar kwam ik er niet zo goed achter of ik het wel wilde. Maar toen ik met de pil stopte, was ik meteen in verwachting. Dat was mentaal wel even zo dat ik dacht: Dan moet het zo zijn.''

Met de komst van de baby wordt het druk in huize Janzen-Geeratz. Marco kreeg uit een eerdere relatie drie kinderen: Esmée (27), Isaa (22) en Zion (18). Over een naam is het stel nog niet uit. ,,Ik heb wel iets in mijn hoofd, maar we zijn er behoorlijk samen in. Dat moet met z'n tweeën.''