Chantal Janzen stopt na één seizoen alweer met Kees & Co

Nota bene deze week werd Chantal Janzen nog verrast met het nieuws dat ze genomineerd is voor de Zilveren Televizier-Ster als beste actrice. Nu noemt ze die nominatie gênant. ,,Ik ga het namelijk niet meer doen, maar dat weet nog niemand. Het past gewoon echt niet. Met heel veel plezier heb ik gespeeld in een van de leukste comedyseries, maar acht weken vrij maken in de agenda is door nieuwe plannen helaas niet meer mogelijk.”



In maart keerde Kees & Co na ruim twaalf jaar terug op de buis. De comedyserie was een grote hit tussen 1996 en 2006 en wegens het succes van de oude reeks op Videoland besloot RTL de serie nieuw leven in te blazen. De cast was volledig vernieuwd, alleen Simone Kleinsma keerde terug als Kees. Janzen speelde de rol van Coosje, de schoondochter van Kees. Wat er met haar personage gaat gebeuren is nog onduidelijk.



Janzen is op dit moment te zien bij RTL met Dancing With The Stars en Chantals Pyjama Party.