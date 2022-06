Chantal Janzen ontkent ruzie met De Mol en Van Dijk: ‘Wordt smeuïger gemaakt dan het is’

De 43-jarige Janzen zou in 2017 een aanvaring met Linda de Mol hebben gehad nadat bekend werd dat zij - net als De Mol - een eigen tijdschrift zou beginnen. Later bleek ook dat Janzen de spelpresentatie van Oh, wat een jaar! zou overnemen. Het programma werd eerder gepresenteerd door De Mol. Achter de schermen zouden de twee vervolgens woorden met elkaar hebben gehad.

Ook tussen Janzen en Van Dijk zou het niet helemaal koek en ei zijn. Van Dijk deelde in 2019 via Twitter ‘vind-ik-leuks’ uit aan een aantal snedige tweets over de ‘vreselijke presentatie’ van het televisieprogramma Dancing with the stars, dat na tien jaar afwezigheid terugkeerde op de buis met Chantal Janzen. Van Dijk beweerde dat haar account gehackt was.

Rivaliteit

Ruud de Wild twijfelde of hij naar de aanvaringen moest vragen, maar besloot het onderwerp in zijn podcast 30 minuten rauw toch aan te kaarten. ,,Is dat iets Nederlands, dat er altijd iets is? Is er rivaliteit?”, vroeg hij aan Janzen, die te gast was. ,,In mijn belevingswereld niet”, reageerde de presentatrice, die stelde dat ze gewoon ‘on speaking terms’ is met de andere twee dames. ,,Het wordt ook wel smeuïger gemaakt dan het is.”

Janzen zei het bovendien best te kunnen begrijpen dat De Mol niet stond te springen toen &C (het magazine van Janzen, red.) werd aangekondigd. ,,Als iemand al een blad heeft en de ander gaat een blad beginnen, dan vind ik het niet heel raar dat die ander denkt: huh, waarom moet jij nu ook? Of: wat ga je dan doen? Dat is hetzelfde als je al in één straat een Italiaanse bar hebt en de ander begint een Italiaans restaurant.”

De vrouwen zijn dus ‘on speaking terms’, maar Janzen spreekt niet van een vriendschap. ,,Ik denk collega’s die elkaar wel eens tegenkomen. Maar zoals ik zeg: dat gaat ook zeker wel met een knuffel en een gesprek. Ik zou het denk ik als buitenstaander ook wel smeuïger vinden, als het anders is ofzo.”

Volledig scherm Chantal Janzen. © Brunopress

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: