Chantal Janzen krijgt eigen kledinglijn

Onderzoek Hoffmann wijst uit: geen kwade opzet bij mismatches Spoorloos

Er zijn geen bewijzen gevonden voor kwade opzet van lokale hulp of andere betrokkenen bij de onjuiste matches in het KRO-NCRV-programma Spoorloos. Dat concludeert bedrijfsrecherchebureau Hoffmann in het eindrapport van een onafhankelijk onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van KRO-NCRV.