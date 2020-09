Chantal Janzen komt met gloednieuwe spelshow op de zaterdagavond

Alsof de agenda van Chantal al niet uitpuilde, komt ze volgend jaar met nog een programma bij RTL 4. De door haar zelfbedachte spelshow is momenteel volop in ontwikkeling. De blondine kan nog niets kwijt over de inhoud, wel vertelt ze dat ze er enorm veel zin in heeft, omdat ze dit altijd al heeft gewild. ,,Ik ben dit vak in gegaan om grote shows te gaan doen. Later is daar de liefde voor programma’s op locatie bij gekomen, maar een grote spelshow is wel heel gaaf”, aldus Chantal.

Volgens de presentatrice kun je in een studio goed rekening houden met de coronarichtlijnen. ,,Dat is makkelijker; richtlijnen, afstand, huishoudens... Het wordt in ieder geval een spelshow voor alle leeftijden. Ik heb er heel veel zin in.”

Bekend terrein

De nieuwe show ligt dicht bij haar, zo vertelt ze, het betreft bekend terrein. ,,Het vloeit voort uit een eerder programma, daar heeft het wel mee te maken.” Veel meer wil ze niet onthullen, behalve nog dat het wel eens een vrolijke bedoening kan worden. ,,Iedereen die naar de studio komt, ziet er erg leuk uit.”

Chantal is dit televisieseizoen te zien in Holland’s Got Talent, Oh, wat een jaar! en Chantal komt werken, waarvan vanavond om 20:30 uur op RTL 4 de eerste aflevering van het tweede seizoen te zien is. In deze eerste uitzending zien we Chantal bij het Korps Mariniers. Een week later is ze te zien als Rotterdamse wijkagent.

Beluister hier de nieuwste AD Media Podcast:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.