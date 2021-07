Chantal Janzen in jury Duitse versie Hollands Got Talent

‘Lieve mensen, ik vind het een ongelofelijk grote eer dat ik gevraagd ben door RTL Deutschland om dit najaar voor hun zender plaats te nemen in de jury van de Duitse versie van Hollands Got Talent : Das Supertalent !’ schrijft ze. Voor de gelegenheid heeft ze de gehele tekst ook in het Duits geschreven. ‘Ik verheug me er ontzettend op om al het talent daar op het podium te zien!’.

Chantal benadrukt nog wel dat ze zich nog even in de taal moet verdiepen. Na haar cursussen Engels voor het Songfestival, staan nu die voor de Duitse taal op de planning. ‘Nonnen in Vught (taleninstituut, red.) , here I come again, maar nu voor een Duitse opfriscursus!