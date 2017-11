Chantal Janzen en Victor Mids bashen 'pornohuis'

Miljoen mensen zien 'topwijf' Loiza Lamers over ge­slachts­ope­ra­tie praten

8:59 Loiza Lamers heeft gisteravond in Van der Vorst Ziet Sterren openhartig gesproken over haar geslachtsoperatie. Het 22-jarige transgendertopmodel wist al op jonge leeftijd dat ze in het verkeerde lichaam was geboren en onderging op haar achttiende een geslachtsoperatie. Daar ging een moeilijke jeugd aan vooraf.