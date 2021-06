Chantal Janzen en Estavana Polman op de biechtstoel: ‘Ik smeet een volle waterkoker naar mijn ex’

De bal en Chantal zullen nooit dikke vrienden worden, zo vertelt ze in de video van de fotoshoot voor de nieuwste editie van het magazine. Maar Estavana had evengoed in de hoogste regionen van het damesvoetbal kunnen eindigen. ,,Ik heb nooit op een andere sport dan handbal gezeten, maar ik was vroeger wel heel goed in voetballen.” De brug naar haar vriend Rafael van der Vaart is daarmee geslagen. Zo wil Chantal graag weten wat er in het allereerste bericht stond dat de handbalster van de oud-voetbalprof kreeg. ,,Wil je het echt weten..?” waarschuwt Estavana voor ze antwoord geeft. ,,Wil je met me trouwen”, luidde dat eerste bericht. ,,Alleen in gemeenschap van goederen”, was daarop haar gevatte antwoord. Ze scoort punten bij Chantal.