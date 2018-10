'Chantal Janzen jurylid in Amerikaanse mega-show'

Chantal en Angela lieten dit weekend vanuit Los Angeles weten 'op schoolreisje' te zijn. ,,To be continued people, to be freaking continued'', aldus een geheimzinnige Chantal. Op de vraag of het gaat om The World's Best, reageert ze tegen RTL Boulevard: ,,Ik kan er echt niets over zeggen, dan krijg ik problemen. We zijn hier in ieder geval voor een Amerikaans programma waarvoor Angela en ik zijn benaderd. Het is echt fantastisch, we kijken onze ogen uit.''