Chantal Janzen draagt zesde Televizier-Ster op aan de cultuur

update BN’ers steunen akkoord Meer Muziek in de Klas met jeugdfo­to's, Máxima bij onderteke­ning

7 oktober Tal van Bekende Nederlanders plaatsten vandaag een jeugdfoto van zichzelf, vaak met een muziekinstrument, op Instagram om zo aandacht te vragen voor het MuziekopleidersAkkoord dat vanavond in Utrecht werd ondertekend. Het akkoord is een samenwerking van twaalf jaar tussen de stichting Meer Muziek in de Klas, alle pabo's en conservatoria, over aandacht voor muziekonderwijs. Koningin Máxima was als erevoorzitter van Meer Muziek in de Klas bij de ondertekening aanwezig.