Chantal, Jan, Nikkie en Edsilia vullen elkaar aan op ESF-podium

,,Ik denk dat het geheim straks is dat we complementair aan elkaar zijn”, zegt Chantal tegen het ANP. Ze keek in aanloop naar het songfestival talloze edities terug en zag soms presentatoren als solisten opereren terwijl ze met collega’s op het podium stonden. “Dan verlies je sowieso, hoe goed je het ook doet.”

Het feit dat de vier zo verschillend zijn, is alleen maar goed, denkt Jan. ,,Ieder heeft zijn eigen kwaliteit. Ik denk dat je elkaar op die manier alleen maar omhoog stuwt.”

Shine A Light

Voor Edsilia en Nikkie, geen doorgewinterde tv-presentatoren, was de ervaring van Eurovision: Europe Shine A Light vorig jaar erg leerzaam. Beiden voelen nu meer rust in hun rol. ,,Dat heb ik vooral van Chantal meegekregen”, zegt Nikkie. ,,Ik ben vaak een soort stuiterbal en denk dan: oh mijn god, ik moet over vijf minuten! En dan zag ik haar in de verte staan en dan maande ze me tot rust. Dan wist ik gewoon: oh ja, adem.”

Edsilia wil naar eigen zeggen nog wel eens te snel lezen of praten. ,,Dan struikel ik en kom ik er niet meer uit. Ik weet nu: ik moet mijn moment nemen. Vertel het gezellig zoals je wilt.” De zangeres, die twee keer deelnam aan het songfestival, vindt het daarnaast fijn dat het team hetzelfde is gebleven. ,,We staan hier met hetzelfde groepje. Dat voelt goed en vertrouwd.”

Flater

Chantal vult aan: ,,De show van vorig jaar geeft ook vertrouwen omdat we het allemaal goed gedaan hebben. We zien zelf wel waar het beter had gekund, maar jeetje: we hebben dat in een heel korte tijd neergezet. En het was geen lullig dingetje. We hebben geen flater geslagen.”

Volledig scherm esfgif © adr