Chantal gaat makkelijk mee het bed in en ‘chefkok’ Maan wil voor je koken

Ivo van Hove: Coronare­gels onhoudbaar voor cultuursec­tor

29 september Een etmaal na de persconferentie van het kabinet over de striktere coronamaatregelen kreunt de cultuursector nog na, na weer een klap in het rampjaar 2020. Veel instellingen zoals theaters en poppodia zijn afhankelijk van toestemming van hun veiligheidsregio om meer dan 30 bezoekers te mogen ontvangen, maar in tal van regio’s vindt het overleg daarover, het zogeheten Veiligheidsberaad, pas morgen plaats. In sommige steden gaan optredens wel door, maar in (corona-)hoofdstad Amsterdam houden veel culturele instellingen de deuren dicht.