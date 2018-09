,,Ik ben heel blij met Chantal als tegenspeelster'', zegt Simone. ,,We hebben nog nooit eerder samen in eenzelfde productie gespeeld, maar we wilden het al zolang. Dat het niet een musical zou worden, maar in Kees & Co, had ik natuurlijk ook niet kunnen bedenken. Ik verheug me erop om samen met Chantal het turbulente leventje van Kees weer in te stappen.”