Chantal en Jamai presenteren nieuwe dansshow Time To Dance

De show draait om artistieke vrijheid. Danstalenten kunnen deelnemen als solodanser, duo of groep. De juryleden bepalen tijdens de audities in de Maassilo in Rotterdam welke talenten door mogen naar de studioshows. De winnaar gaat uiteindelijk naar huis met 50.000 euro.

De jury bestaat uit choreograaf, danser en acteur Dan Karaty, actrice en winnares van het tweede seizoen van Dance Dance Dance Robin Martens en Gianinni Semedo Moreira. Laatstgenoemde was deelnemer aan So You Think You Can Dance, waarna hij furore maakte in de Verenigde Staten en hij danste bij onder meer Shakira, Cirque du Soleil en in 2017 bij het optreden van Lady Gaga tijdens de Super Bowl. Alleen dit weekend kunnen zich nog dansers en groepen aanmelden.