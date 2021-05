Chantal en Edsilia blikken trots terug op songfestival: ‘Feest om monsterklus met elkaar te klaren’

Fanatieke Francis van Broekhui­zen gaat quizzen voor het goede doel: ‘Ik wil altijd winnen’

11:13 Zenuwen had ze niet, want Francis van Broekhuizen is een echte quizfanaat. Daarom besloot de 45-jarige operazangeres en comédienne gewoon mee te doen aan de vip-editie van het RTL 4-programma Beat The Champions. ,,En omdat Chantal Janzen het presenteert, ik ben helemaal gek van Chantal Janzen!”