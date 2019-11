Channing Tatum maakt debuut als regisseur

Tim Hofman schrijft over relatie­breuk met vriendin

22:17 Tim Hofman is in zijn nieuwe dichtbundel Grappig jammer openhartig over een tijdelijke breuk tussen hem en zijn vriendin Lize Korpershoek. In het gedicht 2 weken lang iedere dag gehuild blikt de presentator terug op een periode waarin Lize hem kort verliet.