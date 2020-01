Channing Tatum en Jessie J zijn weer bij elkaar

Juliana op kistjes en Brigitte als Marilyn: modetops & flops bij de Musical Awards

22 januari Pailletten, torenhoge hakken, jukbeenderen vol glitters. De sterren hebben lekker uitgepakt voor het Musical Awards Gala. Maar is het allemaal even geslaagd? Nou, eh, nee. Zo mag Carolina Dijkhuizen haar kerstversiering héél snel weer naar zolder brengen en Juliana Zijlstra in de pauze nog wat stiletto's zoeken. Kijk mee met de toppers en flaters.