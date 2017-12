Chagrijnige dochter Tom Cruise eindelijk lachend op evenement

Suri, het inmiddels 11-jarige dochtertje van Tom Cruise (55) en zijn ex-vrouw Katie Holmes (38), is volgens Amerikaanse media eindelijk eens met een lachend gezicht in de openbaarheid verschenen. Doorgaans wordt de prille tiener gespot met een chagrijnige blik, maar gisteren verscheen samen met haar moeder stralend op het podium van een evenement in New York.

Echt vaak neemt actrice Katie Holmes haar dochter niet mee naar bijeenkomsten waar veel paparazzi zijn. De twee worden slechts zelden samen gezien. Hooguit in winkelstraten als de aan peperdure haute couturekleding verslaafde Suri haar garderobe wil uitbreiden. Volgens internationale modemedia is het tot op het bot verwende kind anno 2017 nog steeds een fashionicoon dat alleen de deur uitgaat in zorgvuldig, door haarzelf uitgezochte outfits die ze met haar moeder koopt in exclusieve shops in New York. Tijdens het Z100's iHeartRadio Jingle Ball festival in Madison Square Garden verscheen Suri zoals verwacht in kostbare kleding: een op maat gemaakt sterrenjurkje en een enorme rode strik in het haar.

Sinds haar ouders in 2012 na een huwelijk van 6 jaar uit elkaar gingen woont Suri bij haar moeder in de big apple. Ze zou haar beroemde vader zelden zien. Aan haar vechtscheiding hield actrice Katie naar verluidt een kinderalimentatie van circa 400.000 dollar (bijna 3,5 ton in euro's) per jaar over. De twee gingen uit elkaar, omdat Holmes het niet eens was met de ideeën die Cruise, een aanhanger van de Scientology kerk, had over de opvoeding.

Katie Holmes heeft sinds 2013 een relatie met acteur-zanger Jamie Foxx (49), maar ze werden pas in september dit jaar voor de eerste keer hand-in-hand lopend gespot. samen. Dat ze nooit samen werden gezien zou te maken hebben met strenge voorwaarden die in het echtscheidingscontact met Tom Cruise staan. Naar verluidt zou Holmes na de breuk met Cruise in 2012 vijf jaar niet in het openbaar mogen verschijnen met een nieuwe man. Dat zou in het belang zijn van hun dochtertje Suri.

Nu die periode voorbij is, zou Holmes niets meer in de weg staan om met Foxx te verschijnen. Oscarwinnaar Foxx heeft uit eerdere relaties twee dochters: Corinne (23) en Annalise (8). Tom Cruise is volgend de jongste berichten nog steeds vrijgezel.

Exhausted from all angles. Blown away by all of my talented colleagues at @z100newyork and @iHeartRadio. Wasn't tonight fantastic? Wrapped up #z100jingleball with @katieholmes212 and #SuriCruise, introducing @taylorswift to a packed @thegarden. Een foto die is geplaatst door Elvis Duran (@elvisduran) op 8 Dec 2017 om 22:09 PST

Could these two be any cuter? 😍 _ Katie Holmes and daughter Suri Cruise attend the Z100's Jingle Ball 2017 in NYC. | December 8, 2017 | 📷: @kevinmazur | #GettyEntertainment Een foto die is geplaatst door Getty Images Entertainment (@gettyentertainment) op 8 Dec 2017 om 21:01 PST

