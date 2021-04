Cesar Millan walgt van mensen die spuitje willen voor hond Biden: ‘Dan heb je het echt niet begrepen’

,,Dieren reageren op dat wat er om hen heen gebeurt. En er is nogal wat veranderd voor Major, een jonge hond die uit het asiel komt en vanuit zijn vertrouwde omgeving ineens in het Witte Huis woont. Het huis is anders, de tuin is anders en er zijn vooral veel meer mensen aanwezig, die hem totaal onbekend zijn. Dat levert zo'n dier enorm veel stress op. Kennelijk is er geen standaard veiligheidsprocedure binnen het Witte Huis om dieren te laten wennen aan hun omgeving. Dus daarom kun je het de hond niet kwalijk nemen dat hij zich zo heeft gedragen," aldus Cesar.

Hij vervolgt: ,,Een hond moet vertrouwen krijgen in de mensen om hem heen en dat gaat niet over een nacht ijs. Daar zit tijd en geduld is, maar als het eenmaal zo ver is dan is het ook helemaal goed. Als iedereen zich aan bepaalde regels houdt en consistent is, dan is iedereen Majors beste vriend. Mensen moeten de hondentaal kunnen spreken om dat te begrijpen, want een hond kan onze taal niet spreken. Major is een geweldige hond en heeft tijd nodig. Ik vind het echt walgelijk dat sommige mensen zeggen dat hij beter een spuitje kan krijgen, na zijn tweede incident. Dan heb je het echt niet begrepen. Een hond moet geholpen worden door de mensen om hem heen en als dat niet meteen lukt, dan moet je er meer tijd voor uit trekken.”