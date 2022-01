Céline Dion stopt met Amerikaanse tournee vanwege gezondheid

Jeroen Rietbergen bevestigt: ‘Ik heb tijdens The Voice contact van seksuele aard gehad’

Jeroen Rietbergen bevestigt vandaag dat hij contact van seksuele aard heeft gehad met vrouwen die betrokken waren bij The Voice of Holland. Vanochtend meldde RTL dat er aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik zijn binnengekomen. ‘De dingen die ik heb gedaan had ik nooit moeten doen’, aldus Rietbergen in een verklaring.

15 januari