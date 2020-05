Cel, werkstraf en boete voor Lori Loughlin na bekentenis in omkoopschandaal

Mijlpaal in zicht voor The Bold and the Beautiful: soap gaat door tot 2022

11:56 The Bold and the Beautiful kan zich opmaken voor een mijlpaal: zender CBS heeft laten weten dat de soap nog tot zeker 2022 zal worden gemaakt, waarmee de serie de 35 jaar kan volmaken. ‘The Bold’ is al sinds 1987 op televisie te zien en trekt volgens CBS nog altijd ruim 3 miljoen kijkers per dag.